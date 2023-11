Glyphosat darf in der EU weitere zehn Jahre genutzt werden

Jahrelanges Tauziehen ist entschieden: Glyphosat darf in der EU weitere zehn Jahre als Unkrautvernichter genutzt werden. Warum die Kommission so entschied und was Agrarminister Özdemir nun in Deutschland daraus machen will. So schwer sich die EU auch zunächst mit der Verlängerung der ursprünglich schon vor einem Jahr ausgelaufenen Glyphosat-Erlaubnis tat, so schnell entschied sie an diesem Donnerstagvormittag.

Kaum hatte es unter den Vertretern der Mitgliedstaaten auch im Berufungsverfahren keine ausreichende Mehrheit für eine weitere Zulassung und auch keine für ein Verbot gegeben, war die EU-Kommission selbst an der Reihe. Und sie kündigte umgehend an, den umstrittenen Unkrautvernichter bis 2033 weiterhin zuzulassen. So hatte schon ihre Empfehlung nach vielen Monaten der Untersuchungen, Prüfungen und Auswertungen gelautet. Und obwohl einzelne Länder ihre Zustimmung angedeutet hatten für den Fall, dass es mehr Auflagen und weniger Laufzeit gäbe, blieb die Kommission bei ihrem Ursprungsentwur

:

BERLİNERZEİTUNG: EU-Kommission erlaubt weiteren Einsatz von GlyphosatDie EU- Kommission wird den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichter s Glyphosat weiter erlauben. Um das Mittel gibt es heftigen Streit. Dabei geht es etwa um die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen und Tieren.

DW_DEUTSCH: Glyphosat: EU-Kommission erlaubt weiteren Einsatz des umstrittenen UnkrautvernichtersDie EU- Kommission hat beschlossen, dass Glyphosat auch in den kommenden zehn Jahren in der EU verwendet werden darf. Es wird jedoch neue Auflagen und Einschränkungen geben. Die Mitgliedstaaten können die Verwendung auf nationaler und regionaler Ebene einschränken.

BOERSENZEİTUNG: Glyphosat erhält neue EU-Zulassung für zehn JahreDie EU- Kommission wird das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat für weitere zehn Jahre zulassen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich auch im Berufungsausschuss nicht zu einer Entscheidung für oder gegen die Zulassung durchringen können.

TAGESSCHAU: Nach Zulassungsverlängerung: Wie weiter mit Glyphosat in Deutschland?Landwirtschaftsminister Özdemir will gegen die weitere Zulassung von Glyphosat vorgehen. Viele Optionen bleiben ihm dabei aber nicht, wenn er eine Klagewelle vermeiden will. Von Alexander Budweg.

