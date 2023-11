EU-Kommission plant möglicherweise Durchleuchtung verschlüsselter Kommunikation

Die sogenannte Chatkontrolle könnte womöglich nur ein erster Schritt sein, mit der die EU-Kommission stückweise verschlüsselte Kommunikation anzugreifen versucht. Langfristig könnten etwa zwischengeschaltete Server in die Inhalte von Nachrichten hineinschauen, um Darstellungen von Kindesmissbrauch oder sonstige illegale Inhalte aufzuspüren. Das geht aus Empfehlungen hervor, die eine Gruppe von Expert:innen im Rahmen des „EU Internet Forums“ für die EU-Kommission erarbeitet hatte.

Ylva Johansson vor über einem Jahr vorgelegt Besonders brisant ist an dem Vorschlag, gegebenenfalls auch private Nachrichten zu durchleuchten, die eigentlich mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert sind. Eine Technik dafür ist alsletzte Woche berichtete , hatte die Gruppe eine klare Schlagseite: Neben Vertreter:innen von Geheimdiensten und Polizeien hörte Johansson vor allem Expert:innen an, die mit Massenüberwachung nicht auf Kriegsfuß zu stehen scheinen. Fehlte jedoch die Liste der Expert:inne

:

BR24: Künstliche Intelligenz soll die Kommunikation mit Tieren ermöglichenDas Earth Species Project arbeitet daran, die Sprachen sämtlicher Tierarten für Menschen verstehbar zu machen. Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: EU-Kommission erlaubt weiteren Einsatz von GlyphosatDie EU-Kommission wird den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat weiter erlauben. Um das Mittel gibt es heftigen Streit. Dabei geht es etwa um die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen und Tieren.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

DW_DEUTSCH: Glyphosat: EU-Kommission erlaubt weiteren Einsatz des umstrittenen UnkrautvernichtersDie EU-Kommission hat beschlossen, dass Glyphosat auch in den kommenden zehn Jahren in der EU verwendet werden darf. Es wird jedoch neue Auflagen und Einschränkungen geben. Die Mitgliedstaaten können die Verwendung auf nationaler und regionaler Ebene einschränken.

Herkunft: dw_deutsch | Weiterlesen »

BR24: Ranjit Hoskoté tritt Kommission beiNach dem Rückzug von Bracha Lichtenberg Ettinger tritt Ranjit Hoskoté als neues Mitglied der Kommission bei. Lichtenberg Ettinger begründete ihren Rückzug mit der aktuellen Situation im Nahen Osten und dem Beginn des Hamas-Terrors in Israel.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Bundesverkehrsminister will Pläne der EU-Kommission stoppenBerlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Pläne der EU-Kommission stoppen, die Regeln für Führerscheininhaber ab 70 Jahren zu verschärfen. 'Ich will keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

NETZPOLİTİK_ORG: EU-Parlament beschließt Kompromiss zur ChatkontrolleDas EU-Parlament hat seinen Kompromiss zur Chatkontrolle beschlossen. Damit steht es bereit für Trilog-Verhandlungen mit EU-Kommission und EU-Rat. Die EU-Kommission hält an ihrem umstrittenen Verordnungstext fest, während sich die Vertretung der Länder im Rat noch nicht einig ist.

Herkunft: netzpolitik_org | Weiterlesen »