Glyphosat: EU-Kommission erlaubt weiteren Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters

Weil sich in einem EU-Berufungsausschuss weder genug EU-Staaten für noch gegen einen weiteren Einsatz des Mittels ausgesprochen hatten, konnte die EU-Kommission im Alleingang eine Entscheidung treffen - so sieht es das EU-Recht vor. Die derzeitige EU-weite Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen. Streit gibt es unter anderem darüber, ob Glyphosat krebserregend ist. Zudem stehen Gefahren für die Umwelt im Raum.

Es werde aber neue Auflagen und Einschränkungen geben, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Zudem seien die Mitgliedstaaten für die nationale Zulassung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel zuständig. Sie könnten deren Verwendung weiterhin auf nationaler und regionaler Ebene einschränken. Die deutsche Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, Glyphosat in Deutschland bis Ende 2023 vom Markt zu nehmen. In den EU-Verhandlungen zu Glyphosat hatte sich Deutschland aber enthalten, weil sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnte

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

NTVDE: Wachstumsprognose für Eurozone gesenktDie Europäische Kommission senkt ihre Wachstumsprognose für die Eurozone und die EU. Deutschland wird besonders betroffen sein.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

