Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager

Vor 79 Jahren wurden die Konzentrationslager in Ravensbrück, Sachsenhausen und Buchenwald befreit. Bei der Gedenkfeier rief Brandenburgs Ministerpräsident zu Menschlichkeit auf.

Deshalb stellen wir uns aktiv gegen jede Form von Diskriminierung und gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und die Ausgrenzung von Minderheiten.Zum Gedenken an die Opfer gehöre auch die Verpflichtung, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Jüdinnen und Juden müssten sich überall in Deutschland sicher fühlen können.

Der Israeli Richard Fagot, der 1944 als Neunjähriger mit seiner Mutter in das KZ Ravensbrück gelangte, kritisierte, nach dem Terrorangriff der Hamas werde zunehmend das Opferdes Völkermordes beschuldigt. Die Vorwürfe seien haltlos und eine Gefahr für die Zukunft der westlichen Welt, sagte er. Es gelte, "kritisch und aufrichtig" zu denken, um drohende Gefahren zu erkennen und ihnen zu entgehen.in Israel.

Konzentrationslager Ravensbrück Sachsenhausen Buchenwald Gedenken Befreiung NS-Verbrechen Leid Mitmenschlichkeit Toleranz Hass Hetze

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nonnemacher: „Orte der nationalsozialistischen Verbrechen zeigen auf erschütternde Weise, wohin Ausgrenzung und Hass führen“Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen Mit einer Gedenkveranstaltung und einer Kranzniederle

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Gedenkveranstaltung : 30 Jahre nach Anschlag auf Lübecker SynagogeVor 30 Jahren versuchten Neonazis, die Lübecker Synagoge anzustecken. Am Montag wird an den ersten Brandanschlag auf eine Synagoge seit dem Holocaust erinnert.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Gedenkveranstaltung: Gedenken 30 Jahre nach Anschlag auf Lübecker SynagogeLübeck (lno) - 30 Jahre nach dem Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge haben Vertreter von Religionsgemeinschaften, Kommune und Bürgerinitiativen am

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Gedenkveranstaltung in Achim: Auf den Spuren von Lenke SchlesingerDie 'Omas gegen Rechts' haben in Uphusen an das Leid der jungen Zwangsarbeiterin Lenke Schlesinger erinnert. Dafür waren sie auf Spurensuche gegangen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Gedenkfeier zum 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers BuchenwaldIn der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar wurde der Zehntausenden Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers sowie der Lagerbefreiung vor 79 Jahren gedacht. Ehemalige Häftlinge kehrten an den Ort von Gewalt, Tod und Schrecken zurück.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Eltern fordern mehr Bemühungen zur Befreiung der entführten Mädchen in NigeriaZehn Jahre nach der Entführung von 276 Mädchen aus einer Schule in der nigerianischen Kleinstadt Chibok haben Eltern und deren Unterstützer die Regierung aufgefordert, mehr für die Befreiung ihrer Töchter zu tun.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »