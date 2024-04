Eltern fordern mehr Bemühungen zur Befreiung der entführten Mädchen in Nigeria

Zehn Jahre nach der Entführung von 276 Mädchen aus einer Schule in der nigerianischen Kleinstadt Chibok haben Eltern und deren Unterstützer die Regierung aufgefordert, mehr für die Befreiung ihrer Töchter zu tun.

„Wir fordern, dass Präsident Bola Ahmed Tinubu und seine Regierung Verantwortung übernehmen und auf unsere Forderung reagieren, unsere Mädchen zurückzubringen“, sagte Florence Ozor von der Kampagne „Bringt unsere Mädchen zurück“ am Sonntag in der Hauptstadt Abuja. Sie forderte die Regierung außerdem auf, den Familien „einen detaillierten Bericht über die Rettungseinsätze für ihre vermissten Mädchen“ vorzulegen.

Die Islamisten-Miliz Boko Haram hatte am 14. April 2014 276 Schülerinnen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren aus einem Internat in Chibok im Nordosten Nigerias entführt. Der Vorfall sorgte weltweit für Entsetzen und wurde zum Symbol für das brutale Vorgehen von Boko Haram in dem westafrikanischen Land. Fast 100 junge Frauen werden bis heute vermisst, die meisten befinden sich vermutlich immer noch in der Gewalt der Extremisten.

Das Oberhaupt der Kibaku-Volksgruppe aus Chibhok, Dauda Iliya, sagte, die Menschen seien „enttäuscht“ über das Versagen aller Regierungen im Bundesstaat Borno seit 2014 und „über ihre Unfähigkeit oder Weigerung, nach einem Jahrzehnt alle unsere Mädchen zu retten“. Die Regierung habe „eindeutig kein Interesse daran“, die Sicherheitsprobleme im Nordosten Nigerias und insbesondere in Region um Chibok in den Griff zu bekommen.

Boko Haram und die rivalisierende Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Westafrika verbreiten im Norden Nigerias weiter Angst und Schrecken. Seit 2009 wurden durch die Gewalt mehr als 40.000 Menschen getötet und über zwei Millionen vertrieben. Die Milizen und kriminelle Banden nutzen Entführungen gegen Lösegeld, um Geld zu beschaffen.

Entführung Mädchen Nigeria Chibok Boko Haram

