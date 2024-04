Gedenkfeier zum 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald

Gedenkfeier - Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz anlässlich des 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslager s Buchenwald . - Foto: Bodo Schackow/dpa

Vor 79 Jahren wurde das NS-Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar von US-Truppen befreit. Zur Gedenkfeier kamen auch ehemalige Häftlinge an den Ort von Gewalt, Tod und Schrecken zurück. In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ist der Zehntausenden Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers sowie der Lagerbefreiung vor 79 Jahren gedacht worden. Zu der Gedenkfeier kamen am Sonntag Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow , der Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos, Naftali Fürst, sowie weitere Überlebende. Sie hatten den Ort von NS-Gewalt, Tod und Schrecken als Kinder und Jugendliche überlebt.

Bereits vor der Gedenkfeier hatte Ramelow an die Menschheitsverbrechen erinnert, die von den Nationalsozialisten in Buchenwald und seinen Außenlagern verübt wurden. Insgesamt 139 Außenlager hätten als Instrument der Zwangsarbeit gedient. Die Entmenschlichung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern sei bis heute beispiellos, erklärte Ramelow. „Eine abscheuliche Realität, die nie in Vergessenheit geraten darf und nie verblassen wird.

In das 1937 errichteten Lager Buchenwald bei Weimar und seine Außenlager hatten die Nationalsozialisten bis 1945 mehr als eine Viertelmillion Menschen aus 50 Ländern verschleppt. 56 000 Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten, durch Zwangsarbeit oder medizinische Experimente. Als US-Truppen am 11.

Konzentrationslager Buchenwald Gedenken Befreiung Opfer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers BuchenwaldGedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz anlässlich des 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers BuchenwaldWeimar - Vor 79 Jahren wurde das NS-Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar von US-Truppen befreit. Zur Gedenkfeier kamen auch ehemalige Häftlinge an den Ort von Gewalt, Tod und Schrecken zurück.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers BuchenwaldVor 79 Jahren wurde das NS-Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar von US-Truppen befreit. Zur Gedenkfeier kamen auch ehemalige Häftlinge an den Ort von Gewalt, Tod und Schrecken zurück.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers BuchenwaldVor 79 Jahren wurde das NS-Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar von US-Truppen befreit. Zur Gedenkfeier kamen auch ehemalige Häftlinge an den Ort von Gewalt, Tod und Schrecken zurück.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte BuchenwaldIn der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar wurde der Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers sowie der Lagerbefreiung vor 79 Jahren gedacht. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Überlebende nahmen an der Gedenkfeier teil.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Wie sich die KZ-Gedenkstätte Buchenwald gegen die AfD wappnetSchon jetzt kämpft die Gedenkstätte gegen Hassmails und Hakenkreuze. Was passiert, wenn die AfD in Thüringen stärkste Kraft werden sollte?

Herkunft: SZ_Muenchen - 🏆 86. / 53 Weiterlesen »