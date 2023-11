Finanzpolitik der Ampel-Koalition durch Verfassungsgerichts-Urteil infrage gestellt

Das Urteil war ein Erdbeben für die Ampel-Koalition und für ihre Finanzpolitik. Der Klimatransformationsfonds steht jetzt auf der Kippe. Aber auch andere Bereiche sind betroffen, denn das Geld muss voraussichtlich an anderer Stelle eingespart oder umgeschichtet werden. Wer für die Unterbringung von Geflüchteten bezahlt zum Beispiel oder wie das Deutschlandticket finanziert wird.

Könnten die mühsam gefundenen Kompromisse nun durch das Verfassungsgerichts-Urteil und das 60-Milliarden-Euro-Loch beim Bund infrage gestellt sein? Niedersachsen: Mittelbare Auswirkungen auf Landeshaushalt genau prüfen Auf die Finanzen der norddeutschen Bundesländer wirke sich das Verfassungsgerichts-Urteil nicht unmittelbar aus, sagte der Sprecher des Finanzministeriums Niedersachsen, Johannes Pepping:"Die niedersächsische Landesregierung nimmt das Urteil natürlich mit Respekt zur Kenntnis. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass die laufenden Beratungen über den Haushalt 2024 nicht vom Urteil betroffen sin





Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf Klima-Sondervermögen habenDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Sondervermögen bestätigt und betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen. Der Rechnungshof wird die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts weiter auswerten.

Urteil des Bundessozialgerichts beeinträchtigt ambulante NotfallversorgungEin Urteil des Bundessozialgerichts hat deutschlandweit Auswirkungen auf die ambulante Notfallversorgung, gerade zu Beginn der Erkältungssaison.

Urteil: Mord an Unternehmerin in Dobel: Urteil ist rechtskräftigTübingen (lsw) - Die lebenslangen Haftstrafen für ein Paar, das eine Unternehmerin in Dobel ermordet hat, sind rechtskräftig. In einem am Donnerstag in

Wichtiges ETF-Urteil: Nach dem Grayscale-Urteil: Ist das der Beginn einer neuen Krypto-Rallye?© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Die US-Börsenaufsicht hat den Bitcoin-Spot-ETF der Vermögensverwaltung Grayscale zu Unrecht abgelehnt, entschied am Dienstag ein Berufungsgericht.

Christian Lindners Finanzpolitik: Teures SpardiktatFinanzminister Lindner schwört die Deutschen darauf ein, den Gürtel enger zu schnallen. Eine klimagerechte Wirtschaft passt mit Sparen nicht zusammen. Herr Lindner soll sich die paar Monate noch in der Öffentlichkeit sulen, ich denke, danach kann er sich seinen Hobbys witmen Personengruppe mit M die den Gürtel nicht enger schnallen wird komme nicht drauf Die verteilen unser Geld in der ganzen Welt und wir sollen den Gürtel enger schnallen?

Lindner: Beschluss für Bundeshaushalt muss verschoben werdenDer Streit um den Bundeshaushalt 2024 hält an. Laut Bundesfinanzminister Lindner (FDP) muss ein geplanter Termin verschoben werden.

