World of Warcraft feiert seinen 19. Geburtstag mit Geschenken und Belohnungen

Wie in jedem Jahr gibt es einige tolle Geschenke, die ihr euch abholen könnt. Auch wenn die anderen Aktivitäten in WoW gerade vom neuen Raid Amirdrassil, Hoffnung des Traums weitestgehend überdeckt werden, ist ein Event in Blizzards MMORPG gestartet. Denn WoW feiert offiziell seinen 19. Geburtstag und, in guter, alter Tradition, gibt es dabei eine Reihe von Geschenken und Belohnungen, die ihr euch jetzt sichern könnt.

Viele davon sind bereits aus den Vorjahren bekannt, für Sammler winkt aber ein richtig schickes Reittier und ein neues Kampf-Haustier. Die zwei neuen Belohnungen gibt es auf unterschiedliche Wege. Die erste bekommt ihr direkt, wenn ihr einfach die Post in eurem Briefkasten öffnet. Im Geburtstagspaket könnt ihr das Haustier „Klein-Frostschwinge“ erhalten. Ihr könnt den kleinen Drachen als Kampf-Haustier verwenden, sodass auch Pet-Battler etwas davon haben. Wenn ihr das Reittier „Azurblauer Weltenkühler“ haben wollt, müsst ihr ein wenig aktiver werden





