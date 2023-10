Fernando Alonso (Ferrari): Warten auf Lewis Hamilton

Startplatz 5 haut Fernando Alonso jetzt nicht zwingend aus den feuerfesten Socken: «Wie soll ich die Autos vor mir bezwingen?» fragt der Spanier auf die Frage zurück, was im Rennen aus dieser Ausgangslage möglich sei. «Der Viertschnellste war im Abschlusstraining sechs Zehntel schneller als ich. Wenn Hamilton ein normales Quali gefahren wäre und Felipe so schnell wäre wie Bottas, dann wäre unsere Trainingsplatzierung aussagekräftiger.

Fernandos Fahrplan fürs Rennen: «Ich will einen guten Start hinlegen, mit etwas Glück komme ich als Vierter oder gar als Dritter aus der ersten Runde zurück. Dann mach ich es mir falls möglich dort recht gemütlich und schau mal, was sich ergibt. Je länger ich mich dort halte, desto besser sind die Aussichten auf ein solides Ergebnis.»Fernando: «Klar ist mir das auch aufgefallen. Aber Mercedes ist für uns kein direkter Gegner.

«Für mich ist dabei auch ausschlaggebend – Lewis hat es in Hockenheim geschafft, vom 20. Platz aufs Podest vorzudringen. Jetzt bin ich gespannt darauf, ob ich ihn im Rennen während seiner Aufholjagd treffe ...» headtopics.com

Einige Gegner liebäugeln gemäss Pirelli mit einer Einstopp-Strategie. Wäre das für Ferrari eine Überlegung wert? «Keine Chance», meint Alonso. «Das liegt mit diesem Auto nicht drin. Wir werden zwei oder drei Mal anhalten. Ich sehe derzeit niemanden mit einem Einstopper. Aber alles wird natürlich vom Wetter abhängen. Das kann alle Überlegungen über den Haufen werfen.

Auf dem Hungaroring geht es nicht um rohe Power, sondern um gute Fahrbarkeit der Antriebseinheit. Wie schneidet Ferrari da gegen Mercedes ab? Alonso windet sich um die Antwort: «Ich habe noch keinen Mercedes gefahren, also weiss ich es nicht.»​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht. headtopics.com

