Andreas Gangl: «Wolfgang Gammer wird zu vorlaut!»

Noch immer laboriert Andreas Gangl an der Handverletzung, die er sich im Frühjahr bei einem Sturz auf dem Pannonia Ring zugezogen hatte. Die gebrochenen Mittelhandknochen sind bis heute noch nicht vollständig zusammengewachsen, obwohl er in den vergangenen Monaten nichts unversucht ließ. An einer Teilnahme an der Internationalen Österreichischen Meisterschaft war nicht zu denken, weil die Schmerzen unerträglich waren.

Weil der Justizwachebeamte aber nicht gänzlich auf Motorradrennen verzichten wollte, entschied er sich kurzerhand, wie sein Freund und schärfster Konkurrent Wolfgang Gammer die komplette Berg-Europameisterschaft zu fahren. Während sich Gammer den EM-Titel holte, beendete Gangl die Serie an der dritten Stelle. «In Spoleto konnte ich wegen der unerträglichen Schmerzen noch nicht fahren», erklärte der Team Heating-Factory-Fahrer.

In der kommenden Saison wird der 38-jährige wieder in der Berg-EM an den Start gehen. «Wolfgang wird nach seinem Titelgewinn zu vorlaut. Im nächsten Jahr muss ich ihm seine Grenzen aufzeigen und den Titel abjagen», lacht der Streckenrekordhalter beim Bergrennen in Landshaag. «Obwohl ich dieses Jahr nicht im Vollbesitz meiner Kräfte war, bin ich bei zehn Rennen neunmal auf dem Podest gestanden. headtopics.com

Bevor es soweit kommt, versucht sich Gangl am kommenden Wochenende bei der IRRC Superbike in Horice. «Normalerweise hätte ich in Tschechien keinen Start bekommen, aber Stefan Schörgendorfer, der vergangenes Jahr in der IRRC Supersport am Start war, hat die richtigen Leute gekannt. Von Christian Wiesinger-Mayr habe ich mir auch schon Tipps zur Strecke geholt. Jetzt freue ich mich auf meinen ersten Einsatz bei einem Straßenrennen.

Für Gangl könnte es der Startschuss für die IRRC Superbike sein. «Die Alpe Adria- und Österreichische Meisterschaft lässt sich kaum noch finanzieren, da wären die Straßenrennen eine vergleichsweise kostengünstige Alternative. Wenn es mir in Horice gefällt, überlege ich mir ernsthaft, im nächsten Jahr neben der Berg-EM die gesamte Saison der IRRC Superbike zu bestreiten. headtopics.com

