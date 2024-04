FC Bayern gratuliert Bayer Leverkusen zum Titelgewinn

Nach dem Titelgewinn von Bayer 04 Leverkusen prasseln die Gratulationen nur so auf den Klub herein. Unter anderem hat sich der schärfste Konkurrent, der FC Bayern, ebenfalls unter die Gratulanten gemischt und schon eine Kampfansage formuliert. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: 'Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur historischen ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.

Und bald danach beginnt auch schon die Europameisterschaft bei uns in Deutschland, bei der bestimmt auch viele Leverkusener dabei sein werden.' +++ Alles zur Bayer-Meisterschaft +++Rudi Völler : 'Ich weiß, wie viel dem gesamten Klub dieser erste deutsche Meistertitel der Vereinsgeschichte bedeutet. Er ist das Ergebnis einer weitsichtigen, intelligenten und leidenschaftlichen Arbeit.

Bayer 04 Leverkusen FC Bayern Titelgewinn Glückwünsche Deutsche Meisterschaft Kampfansage

