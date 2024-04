ADAC GT4 Germany: Action in den Dünen beim Rennwochenende in Zandvoort

In der ADAC GT4 Germany steht am kommenden Wochenende bereits die Saisonhalbzeit an. Auf der umgebauten Strecke in Zandvoort ist jede Menge Action vorhergesagt. Wer schlägt die Seriensieger Schrey/Piana? Action in den Dünen heißt es beim dritten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany 2021. Schauplatz zum Ende der ersten Saisonhälfte ist vom 9. bis 11. Juli der CM.com Circuit Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste.

«Wir hatten bislang in allen Rennen eine gute Pace. Somit gehe ich davon aus, dass wir auch in Zandvoort stark sein werden. Unser Ziel ist es, so viele Meisterschaftspunkte wie möglich mitzunehmen und auch wieder auf das Podium zu fahren», erklärt de Fulgencio. «Ich kenne die Strecke bereits von einem Test. Zandvoort ist vom alten Schlag und macht richtig Spaß. Das neue Layout mit den Steilkurven ist großartig. In Europa sind wir so etwas gar nicht gewohnt.

Das Heimspiel gibt in Zandvoort BMW-Pilotin Sandra van der Sloot . «Ich freue mich unheimlich auf das Rennwochenende und möchte den Zuschauern eine tolle Show bieten. Unser Ziel ist die Fahrt in die Top Ten», so van der Sloot, die wieder mit Charlie Martin unterwegs sein wird. «Zandvoort ist immer ein Abenteuer. Die überarbeitete Strecke gefällt mir richtig gut. Die Schlüsselstelle ist meiner Meinung nach die Hugenholtzbocht.

ADAC GT4 Germany Rennwochenende Zandvoort Halbzeitmeister Action Steilkurven

