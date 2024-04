Bayer Leverkusen steht kurz vor dem Titelgewinn

Bayer Leverkusen kann sehr bald den Titel feiern. Die Bayern stecken tief in der Krise und verlieren beim Aufsteiger . Im Kampf gegen den Abstieg feiern zwei Clubs für sie wichtige Siege . Bayer Leverkusen ist der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann beim 1. FC Union Berlin mit 1:0 (1:0) und kann den Titelgewinn schon am kommenden Wochenende aus eigener Kraft perfekt machen.

Der tief in der sportlichen Krise steckende Verfolger FC Bayern verlor bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim trotz Führung mit 2:3 (2:0) und hat bei noch sechs ausstehenden Spieltagen 16 Punkte Rückstand. Verlieren die Münchner auch am nächsten Samstag, steht Bayer ohne eigenes Zutun als Meister fest. Im Kampf gegen den Abstieg feierte der FSV Mainz 05 ein 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Darmstadt 98, das abgeschlagen neun Punkte Rückstand auf die Rheinhessen auf dem Relegationsplatz hat. Der Vorletzte

