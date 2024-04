Eisbären gewinnen Marathon-Match gegen Straubing

Was für eine Spannung, was für ein Kraftakt! Erst neun Minuten vor Mitternacht siegen die Eisbären in Straubing am Mittwoch in der dritten Verlängerung nach 110:40 Minuten mit 4:3 (Berliner Tore: Müller, Pföderl, Byron, Ronning) gegen die Tigers.. Es war das drittlängste Spiel in der dreißigjährigen DEL-Geschichte. Berlin führt in der Best-of-seven-Halbfinalserie Serie 2:0. Der Marathon-Mann im Marathon-Match war dabei der Berliner Vizeweltmeister Jonas Müller (28).

Der Verteidiger stand unglaubliche 50 Minuten auf dem Eis. Gegen 2 Uhr waren Spieler und Trainer dann im Bett, Donnerstag früh ging es im Bus zum Flughafen nach München und von dort nach Berlin.Erster Sieg für die Eisbären im Halbfinale. Vor 14 200 Fans heißt es gegen Straubing in der Uber Arena 3:1... Stürmer Marcel Noebels: „Ich esse generell nicht viel während eines Spiels. Mit viel Wasser und Sport-Gels habe ich mich frisch gehalte

Eisbären Straubing Marathon-Match Sieg Halbfinale

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eisbären gewinnen Marathon-Match gegen StraubingWas war da los am Pulverturm? Fast 111 Minuten hat es gedauert, bis im zweiten Halbfinalspiel zwischen den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin ein Sieger feststand: Am Ende setzten sich die Gäste mit 4:3 durch.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Eisbären gewinnen Eishockey-Marathon gegen StraubingDie Eisbären Berlin gewinnen nach 114 Minuten Spielzeit mit 4:3 gegen die Straubing Tigers und führen nun in der Serie mit 2:0. Das Spiel ist das drittlängste in der Geschichte der DEL.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

DEL-Halbfinale: Eisbären Berlin gewinnen Marathon-Match in StraubingStraubing (bb) - Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Mittwochabend siegten die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers: Spiel 3 live im TV und StreamIm März und April finden in der DEL die Playoffs 2024 statt. Hier gibt es alle Infos zum Eishockey-Showdown

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers: Spiel 3 live im TV und StreamIm März und April finden in der DEL die Playoffs 2024 statt. Hier gibt es alle Infos zum Eishockey-Showdown

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Eisbären Berlin gewinnen zweites Halbfinalspiel gegen Straubing TigersDie Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Mittwochabend siegten die Hauptstädter bei den Straubing Tigers im drittlängsten Spiel der DEL-Geschichte mit 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und führen damit in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »