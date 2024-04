Erstes Lagerfeuer in der neuen Staffel Temptation Island

📆 04.04.2024 13:53:00

📰 promiflash ⏱ Reading Time:

33 sec. here

11 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 47%

Publisher: 51%

Temptation Island,Lagerfeuer,Nasrin

In der neuen Staffel Temptation Island steht das erste Lagerfeuer an! Nasrin wird konfrontiert mit Szenen, in denen ihr Partner Josh Verführerinnen an den Hintern fast oder sie dazu auffordert, 'mal mehr' zu machen. 'Krasse Bilder, aber bis jetzt ist immer noch nichts passiert, was außerhalb unserer Grenzen ist', bewertet die Münchnerin die Bilder. 'Nicht fremdgehen, nicht küssen, keine emotionale Bindung und nicht im Bett schlafen', zählt die 31-Jährige die von ihnen im Voraus abgesprochenen Grenzen auf, während ihr die Tränen in den Augen stehen. Josh selbst behauptet, er würde zwar an seine Grenzen gehen, aber so weit er es einschätzen könne, sei alles in Ordnung und seine Partnerin würde wollen, dass er 'Spaß habe'. Vor allem Verführerin Viktoria scheint es dem 31-Jährigen angetan zu haben: 'In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben', verrät er der 22-Jährigen. Als Nasrin diese Szene zu sehen bekommt, scheint sie dieser Satz nicht so ganz loszulassen