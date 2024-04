Eisbären gewinnen Eishockey-Marathon gegen Straubing

Eisbär Jonas Müller war auch in der dritten Overtime noch topfit. Weit über 40 Minuten stand der Berliner auf dem Eis. Spitze! Straubing am Mittwoch neun Minuten vor Mitternacht. Eisbär Ty Ronning schießt in der dritten Verlängerung des zweiten Halbfinals die Berliner ins Glück. Nach 114 Minuten siegen die Eisbären mit 4:3 und führen jetzt in der Serie mit 2:0. Was für ein Eishockey-Marathon. Es ist das drittlängste Spiel der DEL-Geschichte.

Achtunddreißig Minuten ist von den Eisbären in der Offensive fast nichts zu sehen. Straubing macht unglaublich Druck, geht in die Zweikämpfe und erarbeitet sich beste Chancen. Aber wie schon in allen Play-off-Spielen der Berliner ist Torwart Jake Hildebrand Turm in der Schlacht. Unglaublich was dieser Bursche hält. Seit 2017 ist Tom Pokel Cheftrainer der Straubing Tigers. Ein Wechsel in die Schweiz ist im Gespräch. Nur beim 0:1 (15.) ist auch er machtlos. Unglücklich flutscht der Puck vom Schlittschuh des Berliners Geibel ins To

