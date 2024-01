Ein echter Klassiker: DWS ESG Akkumula

Ein echter Klassiker. Ein Fonds, der so lange am Markt Erfolg hat, muss besondere Qualitäten aufweisen. Weil auch ein Klassiker mit der Zeit gehen sollte, werden unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg die Kriterien der DWS für soziales, ökologisches und unternehmerisches Handeln berücksichtigt. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.

Bei einem Fonds, der sich bereits seit 1961 als zuverlässiger Baustein in vielen Depots bewährt, gehört der stetige Wandel fest zum Tagesgeschäft. In 2022 haben wir den Fonds weiter zukunftsfähig positioniert: Die DWS eigenen ESG Investment Standards sind bei der Aktienauswahl im Investmentprozess. Der global investierende DWS ESG Akkumula verfolgt eine flexible Anlagepolitik, die sich nicht starr an bestimmten Index-, Länder- oder Sektor-Vorgaben orientiert. Sein langfristiger Anlagehorizont zeigt sich darin, dass der Großteil der Titel im Fonds lange gehalten wird





