Edge Of Tomorrow: Ein Sci-Fi-Spektakel mit Tom Cruise

Dystopien wie in „Fahrenheit 451“, Mysterien wie in „Inception“, Sci-Fi und fremde Welten wie in „Dune“: Spannende Realitätsfluchten faszinieren Annemarie. Originell, actionreich, mit charismatischen Stars und einer guten Portion Witz – so mögen wir Blockbuster. Ein Paradebeispiel dafür ist das Sci-Fi-Spektakel „Edge Of Tomorrow“ mit Tom Cruise, das ihr heute Abend im Fernsehen schauen könnt.vermöbeln und von Aliens killen lassen muss.

Wer das Vergnügen noch nicht hatte, dem können wir diesen unglaublich unterhaltsamen Blockbuster nur ans Herz legen – entweder im Fernsehen oder im Heimkino. Bequem einschalten könnt ihr heute zum Beispiel auf Sat.1: Am Sonntag, den 17. Dezember 2023 läuft „Edge Of Tomorrow“ dort um 22.15 Uhr,-Abo verfügt, hat Glück: Dort ist der Sci-Fi-Film aktuell auch zu sehen. Und ansonsten bleibt natürlich immer noch der Griff zu DVD, Blu-ray oder 4K-Blu-ray.Vor allem aber bringt er genau die richtigen Zutaten für einen perfekten Blockbuster mi





Filmstarts » / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chimpzee sammelt mehr als 2 Millionen Dollar ein und bietet Anlegern ein passives EinkommenDas Projekt Chimpzee hat bereits mehr als 2,3 Millionen Dollar eingeworben und bietet Anlegern ein passives Einkommen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, die Welt positiv zu verändern, indem sie an Organisationen spenden, die Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die letzte Phase des Vorverkaufs hat begonnen, was die letzte Chance ist, sich zu positionieren, bevor der Token auf den Markt kommt und in die Höhe schießt. Chimpzee hat mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen und die Investoren stürzen sich darauf, Early Adopters zu werden. Das Web3-Projekt zeigt bereits jetzt auf verdammt gute Weise, dass das Web3 für das Allgemeinwohl genutzt werden kann.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Jan Ullrichs Geständnis: Ein Meilenstein oder nur ein formaler Schritt?Hajo Seppelt ordnet das späte Geständnis von Jan Ullrich im Interview ein und betrachtet dessen zögerlichen Umgang mit der eigenen Vergangenheit als Beispiel für Gefahren des Hochleistungssports.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Die Sturheit des GamersDie wichtigste Gaming-Lektion habe ich nach über 20 Jahren noch immer nicht gelernt gigagames games gaming

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

1. FC Union Berlin: Ein Punkt, ein neues Gesicht und ein großes VersprechenDas für den 1. FC Union Berlin wahrscheinlich aufregendste Wochenende des Jahres beschert den Eisernen einen Punkt und einen neuen Trainer.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Destiny 2: The Witcher trifft auf Sci-Fi-WeltDie Welt von „The Witcher“ trifft in der kommenden Season 23 auf die Sci-Fi-Welt von Bungies Loot-Shooter Destiny 2. Die neuen Rüstungs-Ornamente, inspiriert von Gerald aus „The Witcher“, versprechen ein beeindruckendes Aussehen. Doch hinter der verlockenden Fassade lauert ein fieser Haken. Die Spieler können sich auf einen Gerald von Rivia-Look freuen, jedoch sind nicht alle begeistert und wollen kein Geld dafür ausgeben.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Oliver Kube und seine Faszination für Sci-Fi-FilmeOliver Kube taucht gerne in immersive Zukunftswelten ein und ist von verschiedenen Sci-Fi-Filmen fasziniert. Der Artikel erwähnt auch ein Zitat von Albert Einstein über das Potenzial des menschlichen Gehirns.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »