Diskriminierung und Mobbing am Arbeitsplatz

Rund ein Drittel der nicht leitenden Angestellte n hat am Arbeitsplatz schon einmal Diskriminierung oder Mobbing erlebt – allerdings hat weniger als die Hälfte der Betroffenen solche Vorgänge auch gemeldet. Das jedenfalls zeigt eineDie Analyse stützt sich auf die Befragung von 1800 Beschäftigten in neun europäischen Ländern, davon 200 in Deutschland.

Dabei gaben 33 Prozent der befragten nicht leitenden Angestellten an, schon einmal Diskriminierung erlebt zu haben, 30 Prozent wurden laut eigener Aussage bereits Opfer von Mobbing. Dabei erlebten Männer sowohl etwas seltener Diskriminierung (31 Prozent gegen 36 Prozent) als auch Mobbing (29 Prozent gegen 34 Prozent) als Frauen. Gemeldet hat derlei Vorfälle nur knapp jede und jeder zweite Beschäftigte (49 Prozent). Männer vertrauten sich wiederum häufiger Vorgesetzten oder entsprechenden Stellen im Unternehmen an als Frauen

