Mobbing am Arbeitsplatz: Wann müssen Vorgesetzte eingreifen?

Spitze Bemerkungen, abfällige Äußerungen oder sogar gezieltes Ausschließen von gemeinsamen Terminen: Mobbing am Arbeitsplatz kann sehr belastend sein. Wann müssen Vorgesetzte eingreifen? Anfeinden, schikanieren, diffamieren: Mobbing kann die Gesundheit und den Arbeitsplatz Betroffener gefährden. Arbeitnehmer müssen Mobbing-Vorwürfe präzise und detailliert darlegen. Denn Arbeitgeber müssen Mobbing unter Arbeitskollegen unterbinden, wenn sie davon wissen.

Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer 'positiven Kenntnis'. Bei Mobbing-Vorwürfen kommt es auf konkrete Beweise sowie detaillierte Schilderungen durch Arbeitnehmer an. Das zeigt auch eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Kiel (Az.: 6 Sa 48/23). Über den Fall berichtet die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Eine Zahnarzthelferin hatte gegen ihren Arbeitgeber wegen angeblichen Mobbings durch Arbeitskolleginnen geklagt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Arbeitsrecht: Ist Mobbing am Arbeitsplatz strafbar?Hass im Internet ist leider ein alltägliches Problem. Was sich viele im realen Leben nicht trauen zu sagen, findet dort, in der digitalen Welt statt. Von Morddrohungen bei Twitter bis zu Hasspostings auf Facebook: Anonym oder unter falschen Namen hetzen oder beschimpfen Leute auf diesen Plattformen. Hier sind fünf Tipps, was Betroffene tun können.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Arbeitsrecht: Ist Mobbing am Arbeitsplatz strafbar?Hass im Internet ist leider ein alltägliches Problem. Was sich viele im realen Leben nicht trauen zu sagen, findet dort, in der digitalen Welt statt. Von Morddrohungen bei Twitter bis zu Hasspostings auf Facebook: Anonym oder unter falschen Namen hetzen oder beschimpfen Leute auf diesen Plattformen. Hier sind fünf Tipps, was Betroffene tun können.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Fürsorgepflicht: Arbeitgeber müssen Mobbing unterbindenSpitze Bemerkungen, abfällige Äußerungen oder sogar gezieltes Ausschließen von gemeinsamen Terminen: Mobbing am Arbeitsplatz kann sehr belastend sein. Wann ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Fürsorgepflicht: Arbeitgeber müssen Mobbing unterbindenSpitze Bemerkungen, abfällige Äußerungen oder sogar gezieltes Ausschließen von gemeinsamen Terminen: Mobbing am Arbeitsplatz kann sehr belastend sein. Wann müssen Vorgesetzte eingreifen?

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Bis wann muss Arbeitgeber auf Urlaubsantrag antworten?Wer gut organisiert ist, weiß oft schon Monate im Voraus, wann er Jahresurlaub nehmen möchte. Aber buchen, ohne dass der Arbeitgeber final entschieden hat? Zu riskant. Gibt es festgelegte Fristen?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Notruf Nummer: Wann wähle ich die 110 und wann die 112?Wann sollte man den Notruf wählen – und wann nicht? Und welche Nummer ist für welchen Notfall? Eine Übersicht.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »