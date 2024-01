Die Baller League: Eine Revolution im Fußball

Die Baller League will den Fußball revolutionieren – oder zumindest ein Teil der Revolution sein. Am Montag ist die Liga gestartet, die einer Hallenfußballmeisterschaft gleicht: Zweimal 15 Minuten Spielzeit, Kleinfeld mit Kunstrasen, sechs gegen sechs. Einen Videobeweis gibt es – wenig überraschend – nicht. Der Fußball soll im Vordergrund stehen. Weniger Langeweile über 90 Minuten, alles schneller und komprimierter. Gewissermaßen Fußball, aufbereitet für die Generation.

Profifußballer, Streamer und Künstler haben sich für die Baller League vereint. Fußball funktioniert heute nicht mehr über Teams, sondern über Namen, so die Denkweise. Sie spielen aber nicht selbst, sondern sind Manager der zwölf Teams, die größtenteils aus Amateurkickern bestehen. Es gibt elf Spieltage nach dem Modus jeder gegen jeden. Danach gibt es ein Final-Four, in dem der Sieger gekürt werden soll





SPIEGEL_Sport » / 🏆 45. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Rezession, die nie kam: Wie die US-Wirtschaft 2023 den angekündigten Abschwung verhinderteAllen Unkenrufen zum Trotz glitt die US-Wirtschaft 2023 nicht in eine Rezession ab - im Gegenteil, spricht doch Fed-Chef Jerome Powell sogar von einem 'sehr starken Jahr'.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Erst die NPD austrocknen, dann die AfD?Der NPD droht ein Urteil, das auch für die AfD noch teuer werden könnte. Nikki Haley braucht eine Sensation gegen Donald Trump. Und: Ankara lockert die Nato-Schweden-Blockade. Das ist die Lage am Dienstagmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Luke Littler erhält Wildcard für die Premier LeagueLuke Littler erhält nach seinem WM-Märchen eine Wildcard für die Premier League. So verständlich die Entscheidung der PDC aus wirtschaftlicher Sicht ist, so gefährlich ist sie für Littler selbst. Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Was die Klage der Bahn gegen die GDL für weitere Streiks bedeutetDie Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stecken fest - am Wochenende endet ein von der Gewerkschaft ausgerufener Weihnachtsfrieden. Die Bahn hat nun Klage gegen die GDL eingereicht - was genau steckt dahinter?

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Warum die Völkermord-Klage gegen Israel in die Irre führtDie israelische Militäroperation ist kein Genozid an den Palästinensern. Pretoria setzt darauf, dass das Gericht einen Stopp der Angriffe im Eilverfahren anordnet. Die Klage könnte die Fronten verhärten.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »