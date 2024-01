Luke Littler erhält Wildcard für die Premier League

Luke Littler erhält nach seinem WM-Märchen eine Wildcard für die Premier League. So verständlich die Entscheidung der PDC aus wirtschaftlicher Sicht ist, so gefährlich ist sie für Littler selbst. Ein Kommentar.Spätestens, als Luke Littlers Durchmarsch bei der Darts-WM 2024 das Halbfinale erreichte, begannen die ersten Spekulationen.

Ist der 16-Jährige ein Kandidat für die Premier League? Viele schüttelten da noch mit dem Kopf, doch je weiter Littler bei der WM kam, desto realistischer wurde das Szenario. Einen Tag nach dem WM-Finale steht fest: Der Teenager nimmt tatsächlich an der prestigeträchtigen Einladungsliga teil! Littler erhält vom Profiverband PDC eine von vier Wildcards, die übrigen drei gehen an Gerwyn Price, Rob Cross und Peter Wright. (Übrigens: Gleich fünf Teilnehmer der Premier League treten am Samstag bei der Promi-Darts-WM an, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben, ran.de, Joyn und in der ran-App.) Bei der Premier League spielen verschiedene Aspekte eine Roll





