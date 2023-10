DFB-Frauen: Lea Schüller auf den Spuren von Horst Hrubesch

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Besonders Lea Schüller profitierte als Stürmerin von der Rückkehr von Horst Hrubesch. Im Spiel gegen Wales untermauerte sie dies gleich als eine der Garantinnen für den Sieg.. Mit ihren beiden Treffern zum 1:0 und zum 2:1 untermauerte sie einmal mehr eine ihrer ganz großen Stärken: das Kopfballspiel. Da trifft es sich umso besser, dass mit Horst Hrubesch ein Mann an die Seitenlinie der Frauen zurückkehrte, der genau weiß, wie das funktioniert.

Der 72-Jährige gab Schüller vor der Partie einen klaren Plan mit auf den Weg."Ich sollte eigentlich immer ballfern sein und auf die Flanken warten und dann mit Tempo in den Ball reinlaufen." Dazu habe sie die Anweisung gehabt"tief zu stehen und den Platz groß zu machen". Dies sah man während der 90 Minuten, immer wieder brach die Mannschaft über die Außen durch und fütterte Schüller in der Spitze mit hohen Hereingaben. headtopics.com

Weiterlesen:

kicker_BL »

Frauen-Nationalmannschaft in der Nations League: Schüller-Doppelpack bringt DFB-Frauen auf SiegkursLange haben sich die deutschen Frauen schwer getan gegen Wales. Dank des Doppelpacks von Lea Schüller und einer furiosen Schlussphase gewannen die von Horst Hrubesch trainierten DFB-Frauen ihr Nations-League-Spiel aber noch deutlich mit 5:1 (2:1). Weiterlesen ⮕

DFB-Elf feiert Torfestival: Schüller-Doppelpack erhält Olympia-Hoffnung am LebenDie DFB-Elf muss inmitten der Seifenoper um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unbedingt gewinnen, um noch an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen zu können - und sie erzwingt gegen Wales einen am Ende deutlichen Sieg. Den zweiten in der Nations League. Vor allem Lea Schüller und Giulia Gwinn überragen. Weiterlesen ⮕

Nach 'MVT'-Theater: Schüller rettet wieder Hrubeschs DebütDoppelpackerin Lea Schüller hat die deutschen Fußballerinnen nach dem 'MVT'-Theater zum bitter nötigen Pflichtsieg geführt. Weiterlesen ⮕

Nach 'MVT'-Theater: Schüller rettet wieder Hrubeschs DebütDoppelpackerin Lea Schüller hat die deutschen Fußballerinnen nach dem 'MVT'-Theater zum bitter nötigen Pflichtsieg geführt. Weiterlesen ⮕

Nations League: Alexandra Popp fällt aus - DFB-Frauen gegen Wales vor Pflichtaufgabe unter besonderen UmständenFür die DFB-Frauen geht es in der Nations League um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Mit Wales wartet nun eine eigentlich nicht allzu große Hürde - doch die Umstände sind herausfordernd. Weiterlesen ⮕

Alexandra Popp fehlt DFB-Frauen gegen Wales und IslandDie deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden Nations-League-Spielen ohne Kapitänin Alexandra Popp auskommen. Weiterlesen ⮕