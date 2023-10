Israel: Wie viel Rückhalt hat Benjamin Netanjahu noch?

, während er den Generälen seinen Kommando-Zeigefinger entgegenstreckt. Das ist die Bildsprache, die in diesen Tagen aus dem Büro des Regierungschefs an die Medien dringt: Seht her, hier ist er, derlaufen jenem Menschen, der Israel länger regiert hat als jeder andere Politiker, die Menschen in Scharen davon.

Netanjahu ist als Politiker bekannt, der Umfragen sehr genau studiert. Sein Rezept, um dem öffentlichen Zorn zu begegnen, ist, ihm auszuweichen. Angehörige der nach Gaza verschlepptenbeklagen, dass sich bisher zwar Tausende Freiwillige und Hunderte Journalisten bei ihnen gemeldet haben – aber kein einziger Regierungsvertreter.

Weiterlesen:

morgenpost »

Israel: Benjamin Netanjahu will sein politisches Überleben sichernDer 7. Oktober wird als desaströses Versagen der Führung in Israels Geschichte eingehen. Verantwortung dafür übernimmt Netanjahu bislang nicht – zum Unmut... Weiterlesen ⮕

Warum Israel mit der Offensive zögert und wie Hamas davon profitiertNach dem schrecklichen Überfall der Hamas auf Israel mit weit über 1000 Toten ist der Nahost-Konflikt wieder neu entbrannt. Israel bekämpft seitdem die Terrororganisation im Gaza-Streifen. Doch wie ist die militärische Lage genau? Unsere Experten geben fortlaufende Einschätzungen. Weiterlesen ⮕

Israel in der Vertrauenskrise: Wie geht es weiter?Der 7. Oktober wird als desaströses Versagen der politischen und militärischen Führung in Israels Geschichte eingehen. Direkte Verantwortung dafür übernimmt Regierungschef Netanjahu bislang nicht. Weiterlesen ⮕

Israel in der Vertrauenskrise: Wie geht es weiter?Der 7. Oktober wird als desaströses Versagen der politischen und militärischen Führung in Israels Geschichte eingehen. Direkte Verantwortung dafür übernimmt Regierungschef Netanjahu bislang nicht. Weiterlesen ⮕

Israel in der Vertrauenskrise: Wie geht es weiter?Der 7. Oktober wird als desaströses Versagen der politischen und militärischen Führung in Israels Geschichte eingehen. Direkte Verantwortung dafür übernimmt ... Weiterlesen ⮕

Gaza-Krieg: Israel in der Vertrauenskrise: Wie geht es weiter?Tel Aviv - Es sind die eher seltenen Auftritte von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In einer kurzfristig anberaumten Fernsehansprache richtete er Weiterlesen ⮕