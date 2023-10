Frauen-Nationalmannschaft in der Nations League: Schüller-Doppelpack bringt DFB-Frauen auf Siegkurs

Doppelpackerin Lea Schüller hat die deutschen Fußballerinnen nach dem "MVT"-Theater zum bitter nötigen Pflichtsieg geführt und Horst Hrubesch schon wieder ein gelungenes Debüt beschert. Ohne die verletzte Kapitänin Alexandra Popp gewann der zweimalige Weltmeister beim Einstand von Interimstrainer Hrubesch in der Nations League letztlich deutlich mit 5:1 (1:1) gegen Wales.

Die für Popp (muskuläre Probleme) aufgelaufene Münchnerin Schüller traf in der 25. und 47. Minute für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), ihre Teamkameradin Giulia Gwinn per Foulelfmeter (80.), Sjoeke Nüsken (86.) und Nicole Anyomi (88.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. Ceri Holland (43.) hatte für Wales zwischenzeitlich ausgeglichen.

Vor 20.107 Zuschauern in Sinsheim führte Svenja Huth das Team als Spielführerin an. Torhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung) wurde wie erwartet von Ann-Katrin Berger ersetzt. Die deutsche Auswahl erarbeitete sich gleich in der Anfangsphase zahlreiche Möglichkeiten. Das Tor ließ allerdings auf sich warten. Erst Schüller brach den Bann.Nach der Führung spielte die Hrubesch-Elf ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende, zudem schlichen sich Fehler ein. headtopics.com

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Hrubesch in Linda Dallmann und Sjoeke Nüsken zwei neue Spielerinnen. Es war aber Schüller, die mit ihrem zweiten Tor erst einmal für Erleichterung sorgte. Da die Deutschen danach erneut zahlreiche Chancen liegen ließen, blieb die Vorentscheidung aus.Auch nach 70 Minuten stand nur der hauchdünne Vorsprung zu Buche. Die deutsche Auswahl brachte den Ball trotz riesiger Möglichkeiten nicht über die Linie.

Die Posse um Martina Voss-Tecklenburg hatte den deutschen Frauen in den Tagen vor dem Wales-Spiel das Leben schwer gemacht. Angesichts der drohenden Schlammschlacht zwischen die Bundestrainerin a.D. und dem DFB fiel die Konzentration auf das Wesentliche schwer.Das möglicherweise finale gemeinsame Gespräch soll wohl nächste Woche stattfinden. headtopics.com

