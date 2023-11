Deutsche sind chinesischen Elektroautos gegenüber aufgeschlossen

AutoScout24 hat gemeinsam mit Innofact eine repräsentative Umfrage durchgeführt und insgesamt 1024 Autohalter befragt. Das Ergebnis: 40 Prozent sind chinesischen Elektroautos gegenüber aufgeschlossen. Mit 38 Prozent sagen aber fast ebenso viele, das für sie Hersteller aus der Volksrepublik nicht infrage kommen. 21 Prozent trauen sich kein Urteil zu. Den Umfrageteilnehmern wurde eine Liste mit 12 chinesischen Herstellermarken präsentiert, inklusive ihrer wichtigsten Modelle.

9 Prozent würden bei einem anstehenden E-Auto-Kauf ein Fahrzeug von BYD in Erwägung ziehen. Mit Zustimmungswerten von 7 Prozent landet Nio auf dem zweiten Platz der beliebtesten chinesischen Automarken. Damit schneidet das Start-up besser ab als der etablierte Hersteller Geely, für dessen Fahrzeuge sich 5 Prozent der Befragten interessieren. Great Wall erreicht noch Zustimmungswerte von 3 Prozent bei den deutschen Autofahrern, alle anderen würden nur von 2 Prozent oder weniger bei einem Kauf berücksichtigt werde





