McMakler entlässt erneut Dutzende Mitarbeiter

Beim kriselnden Berliner Makler-Start-up McMakler kommt es zu einer weiteren Entlassungswelle. Von den Kündigungen seien 58 Mitarbeitende betroffen, der überwiegende Teil davon betriebsbedingt. Grund seien verfehlte Umsatzziele, wie McMakler-Chef Felix Jahn einräumte.





