Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung für Chipfabriken in Gefahr

Der Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung ist verfassungswidrig, urteilte Karlsruhe. Sind jetzt die Chipfabriken von Intel und TSMC in Gefahr? Rund 10 Milliarden Euro waren im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung für eine Intel-Chipfabrik in Magdeburg vorgesehen. Eine Computergrafik zeigt, wie sie aussehen könnte.

60 Milliarden Euro waren für die Senkung der CO₂-Emissionen, aber auch für Entlastungen im Bereich der Energiekosten und für „Investitionen in Zukunftstechnologien“ wie die Chipindustrie vorgesehen. Rund 15 Milliarden Euro wollte der Bund zu ihrer Entwicklung in Ostdeutschland beisteuern: Davon waren circa 10 Milliarden Euro Subvention für eine Chipfabrik des US-amerikanischen Konzerns Intel in Magdeburg vorgesehen, rund 5 Milliarden für eine Fabrik des taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC in Dresden. Dafür hatte die Bundesregierung 2021 mit einem Nachtragshaushalt Geld aus ungenutzten Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds umgeschichte





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Karlsruhe urteilt zum Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht beurteilt am Mittwoch die Umwidmung von nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit. Für die Ampel könnte dies Sprengkraft haben, geht es doch um die Rechtmäßigkeit des Klima- und Transformationsfonds.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Urteil zum Klima- und Transformationsfonds wirft zahlreiche Projekte in FrageDas Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) die Haushaltsplanung der Bundesregierung über den Haufen geworfen. Die Finanzierung zahlreicher klima- und industriepolitischer Projekte der Ampel steht nun auf der Kippe.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Verfassungswidrige Umwidmung von Corona-Geldern für den Klima- und TransformationsfondsWas bedeutet die Haushaltssperre für die Förderung von Wärmepumpen? Alle wichtigen Fragen und Antworten nach dem Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt:

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Klima-Kleber jetzt Klima-SchreierGehen den Klima-Radikalen die Leute aus? Statt großer Massenblockade versammelten sich am Donnerstag nur sieben Anhänger der sogenannten „Letzten Generation“ auf der Straße „Unter den Linden“ und schrien Klima-Parolen ins Megafon.

Herkunft: bzberlin - 🏆 72. / 59 Weiterlesen »

Intel-Chipfabriken: Milliarden US-Dollar für Produktion von Chips für das MilitärNicht nur Alltagsgüter stammen primär aus China, auch viele Produkte für das Militär. Die USA wollen dies ändern und geben dafür viel Geld.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »