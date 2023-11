Der Bund stellt 2024 die Emission von Inflationsanleihen ein

Der Bund stellt 2024 die Emission von Inflationsanleihen komplett ein. Das kündigt Tammo Diemer, Geschäftsführer der Deutschen Finanzagentur, die das Liquiditäts- und Schuldenmanagement des Bundes regelt, im Interview der Börsen-Zeitung an. Der Bund stellt 2024 die Emission der inflationsgeschützten Bundesanleihen komplett ein. Der Grund ist laut Tammo Diemer, Geschäftsführer der Deutschen Finanzagentur, in der mangelnden Wirtschaftlichkeit des Refinanzierungsinstrumentes zu sehen.

Grüne Bundesanleihen will Diemer künftig dagegen stärken. Herr Diemer, Inflation ist nach wie vor in aller Munde, auch wenn die Inflationsraten nicht mehr auf den mehrjährigen Hochs sind. Die Notenbanken befinden sich weiter im Kampf gegen die Teuerung. Der Bund ist am Kapitalmarkt im Inflationsbereich mit inflationsgeschützten Anleihen – sogenannten Linkern – vertreten. Wie geht es mit dem Programm 2024 weiter? Seitens des Bundes haben wir uns entschieden, uns aus dem Markt für inflationsindexierte Anleihen zurückzuziehe





