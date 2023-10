„Das Phantom der Oper“ 2024 in der Stadthalle Gersthofen

. Deutschlands Musicalstar Nummer 1, Uwe Kröger, tobt als entstelltes, gefürchtetes und innerlich zerrissenes Phantom in den Katakomben der Pariser Oper. Opernsängerinin der Rolle von Christine ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Jugendliebe, Graf Raoul de Chagny, und ihrem mysteriösen Mentor, mit dessen Hilfe ihre Stimme betörende Schönheit erlangt. Das Publikum und die Presse feiern allerorts das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller.

Christine ist in dem Musical"Phantom der Opter" zwischen dem Phantom und Graf Raoul de Chagny (hier abgebildet) hin- und hergerissen.„Ich weiß, wen ich liebe, nun muss ich wissen, wen ich hassen muss“ – ein Satz, der die heikle Dreiecksbeziehung der weltbekannten Geschichte um das „Phantom der Oper“ auf den Punkt bringt. Seit 2010 fesselt die Musicalproduktion von Sasson unddie Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Bühnen Europas.

