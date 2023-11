Rezession in den USA wahrscheinlich

Eines der Hauptmerkmale der UBS-Prognose ist der sehr ausgeprägte Lockerungszyklus der Fed, der sich ab März 2024 entfalten dürfte. Die Analysten der Schweizer Großbank gehen davon aus, dass die Federal Reserve im nächsten Jahr die Zinssätze um 275 Basispunkte senken wird - das wäre fast viermal mehr als vom Markt erwartet. Die Rezession in den USA dürfte dann nach Einschätzung der Experten Mitte 2024 einsetzen, worauf die Federal Reserve mit umfangreichen Zinssenkungen reagieren werde.





Deutschland bleibt 2024 in der RezessionDie Konjunkturampel der Börsen-Zeitung und von Kiel Economics steht auf Rot: Die deutsche Wirtschaft dürfte 2023 und 2024 um je 0,6% schrumpfen.

Deutsche Wirtschaft bleibt 2024 in der Rezession steckenDie deutsche Konjunktur zeigt Anzeichen einer Bodenbildung, aber eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Die Konjunkturampel von Börsen-Zeitung und Kiel Economics steht auf Rot: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Rezession auch 2024 andauern.

Sachverständige erwarten Rezession und 2024 nur zaghafte ErholungDer Sachverständigenrat für Wirtschaft erwartet in diesem Jahr in Deutschland eine Rezession und im kommenden Jahr eine leichte Erholung. Die so genannten Wirtschaftsweisen rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,4 Prozent sinkt. Damit deckt sich die Prognose mit der Vorhersage der Regierung.

Deutsche Wirtschaft: Rezession in 2023, schwaches Wachstum in 2024Im Frühjahr waren sie noch optimistisch, jetzt sagen auch die „Wirtschaftsweisen“: Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr. Sorgen machen ihnen nicht nur Energiekrise und Inflation.

Mühsame Erholung von Rezession: 'Wirtschaftsweise' sehen 2024 nur Mini-WachstumDie Wachstumsaussichten sind mau: Der Sachverständigenrat der Bundesregierung legt seine Konjunkturprognose vor und die stimmt wenig hoffnungsfroh. Nach einem Minus von 0,4 Prozent in diesem Jahr gehen die 'Wirtschaftsweisen' im kommenden Jahr nur von einem Plus von 0,7 Prozent aus.

S&P 500: Nur 5 Prozent Aufwärtspotenzial bis Ende 2024S&P 500: Nur 5 Prozent Aufwärtspotenzial bis Ende 2024 – UBS

