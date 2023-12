Comic Con Stuttgart: Ein Treffpunkt für Fans in Süddeutschland

Conventions sind der ideale Ort, um sich als Fan mit Gleichgesinnten zu treffen und dort eine spaßige Zeit zu erleben. Eine solche Convention, die besonders im Süden Deutschlands von sich reden macht, ist die alljährliche Comic Con in Stuttgart, die seit 2016 in der baden-württembergischen Hauptstadt stattfindet.

Bei dieser Veranstaltung werden aber nicht nur Liebhaber von Comics angesprochen, sondern viele verschiedene Gruppierungen finden hier einen Ort, um zu erkunden, zu entspannen und ja, auch Geld auszugeben. Dieses Jahr war ntower zu Gast bei der siebten Auflage der Comic Con Stuttgart – was wir alles erlebt haben, für wen ein Besuch nächstes Jahr interessant sein könnte und viel, viel mehr gibt es in diesem Beitrag zu lesen! Die Comic Con Stuttgart findet seit jeher auf dem hiesigen Messegelände direkt neben dem Stuttgarter Flughafen statt. Eine gute Anbindung durch U- und S-Bahn-Verbindungen ermöglicht es, von überall her seinen Weg auf die Convention zu finden, ohne den Autoverkehr in Stuttgart ertragen zu müsse





ntower_de » / 🏆 60. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball Bundesliga: Stuttgart gegen Leverkusen - Liveticker - 14. SpieltagLiveticker vom Spiel VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen vom 10.12.2023: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Bundesliga: Stuttgart liefert Leverkusen heißen TanzKein Sieger, aber ein Topspiel, das diesen Namen verdient hat: Bayer Leverkusen gleicht in Stuttgart nach Rückstand aus, kann sich an der Spitze aber nicht noch klarer absetzen.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Auf dem Platz strahlt er immer eine gewisse Ruhe ausVor sechs Monaten hat der VfB in der Relegation gegen den Abstieg gespielt. Jetzt steht die Mannschaft auf einem Champions-League-Platz. Hätten Sie das für möglich gehalten?

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Bayern zeigt Stuttgart klar die Grenzen aufTrotz einiger Personalsorgen präsentiert sich Bayern München gegen Stuttgart im Topspiel-Modus. Nach einem Blitztor durch Kane schießt der Rekordmeister ein klares 3:0 heraus.

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Razzia bei Radio-Redakteur: Gericht entscheidet über RechtmäßigkeitDas Gezerre um die Hausdurchsuchungen gegen den Freiburger Sender Radio Dreyeckland geht weiter. Jetzt hat das OLG Stuttgart eine Entscheidung des Landgerichts kassiert: Es sei in Ordnung, dass Beamt*innen die Wohnung eines Redakteurs durchsucht haben.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Borussia Dortmund: Kehl spricht über aktuelle Lage und Trennung von StanicBVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt ein exklusives Interview über die aktuelle Lage des Vereins, das Pokalspiel in Stuttgart und die Trennung von Slaven Stanic.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »