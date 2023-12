Tesla ist größter Steuerzahler in Grünheide

Seit Anfang letzten Jahres liefert Tesla Elektroautos aus seiner ersten Europa-„Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin aus. Der US-Konzern ist laut Kämmerin Kerstin Lang der mit Abstand größte Steuerzahler der Gemeinde Grünheide, in der das Werk sich befindet. Zuvor hatte laut der Kämmerin das Unternehmen selbst die Gemeinde von der Verschwiegenheitsplicht bezüglich des Steuergeheimnisses entbunden.

Zum Vergleich: Der gesamte Haushalt der rund 9000-Einwohner-Gemeinde lag 2022 bei rund 20 Millionen Euro. In der ersten Phase will Tesla an seinem deutschen Standort bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr vom Band laufen lassen. Im Oktober hieß es, dass aktuell rund 250.000 Fahrzeuge entstehen. Mittlerweile hat das Unternehmen Anträge auf Erweiterung eingereicht, um die Produktion auf perspektivisch eine Million Stromer jährlich zu erhöhen. Das Unternehmen möchte auch sein Werksgelände erweitern, um unter anderem Logistikflächen und eine Zuganbindung an das Schienenetz der Deutschen Bahn zu schaffen





ecomento_de » / 🏆 66. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NYSE-Titel Fisker-Aktie setzt Talfahrt fort: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück -Vor kurzem verkündete Fisker, mit Florus Beuting einen neuen Chef der wichtigen Accounting-Abteilung gefunden zu haben. Doch nach nur wenigen Arbeitstagen hat Beuting schon wieder das Handtuch geschmissen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bernstein: Short-Position auf Tesla ist die beste Idee für 2024Das US-Analysehaus Bernstein schlägt Alarm für Tesla-Investoren: Eine Short-Position auf den Elektroautobauer sei 'die beste Idee für 2024', lautet die Empfehlung der Analysten. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von beinahe 40 % gegenüber dem aktuellen Kurs und stufen Tesla (NASDAQ:TSLA) als düster ein.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

TESLA - Die nächste Trading IdeeDie präzise Elliott-Wellen-Analyse zur TESLA-Aktie wird weiter abgespult. In der laufenden Handelswoche wurden aktuelle Erkenntnisse gewonnen.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Steuerrückzahlungen: So holen Sie das meiste Geld vom FinanzamtRund 1000 Euro an Steuern erhalten viele Bürger vom Finanzamt zurück. Wer die Ausgaben klug steuert, kann besonders viel kassieren, so der Bund der Steuerzahler.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Elon Musk wehrt sich gegen Vorwürfe des AntisemitismusElon Musk sieht sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem er eine antisemitische Verschwörungstheorie zu befürworten schien. Auch bei der Tesla-Aktie hinterlässt das Spuren. ElonMusk Tesla Aktie X Twitter Aktionär Antisemitismus

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Ist $TUK der neue $TESLA? Erfahren Sie, wie $TUK-Inhaber von der EV-Revolution in Entwicklungsländern profitierenInvestoren stürzen sich auf den Token-Verkauf von $TUK, weil sie glauben, dass er das Potenzial hat, der Tesla für Entwicklungsländer zu werden.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »