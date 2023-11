Razzia bei Radio-Redakteur: Gericht entscheidet über Rechtmäßigkeit

Die Justiz in Baden-Württemberg beschäftigt sich mit der Frage, ob Razzien in Redaktionen rechtens sind. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat entschieden, dass eine Razzia bei Radio-Redakteur Fabian Kienert rechtens war. Der Fall Radio Dreyeckland handelt von der Pressefreiheit.





„Das Maskulinum ist das Neutrum“: Macron positioniert sich gegen das GendernAus Sicht des französischen Präsidenten verkörpert das Gendern einen Zeitgeist, dem man nicht nachgeben müsse. In Frankreich ist inklusive Sprache seit 2021 an Schulen verboten.

Riesige Drogen-Razzia: Das wurde alles beschlagnahmtDie Polizei hat am Montag in vier Bundesländern – darunter Berlin – insgesamt 41 Objekte durchsucht. Dort fanden die Beamten nicht nur Cannabis-Pflanzen.

Warum das Radio auch nach 100 Jahren nicht ausgestorben istDas Radio behauptet sich auch im digitalen Zeitalter gegen Podcasts und Streamingdienste. Es ist für viele Menschen aus ihrem Alltag nicht wegzudenken.

100 Jahre Radio in Deutschland: Kann das Medium weiter bestehen?Eine Kiste im Wohnzimmer, die Musik spielt, und dazu noch spricht: Die Skepsis der Deutschen gegenüber dem Radio war zunächst groß. Doch Hörfunk wurde schnell beliebt und versorgte die Menschen mit Unterhaltung. 100 Jahre gibt es Radioprogramme in Deutschland und im Jubiläumsjahr hat Radio mehr Konkurrenz denn je: Fernsehen, Streaming, Social Media. Kann Radio weiter bestehen? Darüber reden Sebastian Klöß, Bitkom-Experte, und der Medienwissenschaftler Wolfgang Ernst.

Das deutsche Radio ist 100 Jahre altAm 29. Oktober 2023 ist das deutsche Radio 100 Jahre alt geworden! Ein Jahr nach dem Start der 'Deutschen Stunde' 1923 in Berlin geht die erste Rundfunkanstalt Norddeutschlands, die Norag, an den Start.

Radio seit 100 Jahren 'on air': Als das Hörfunkzeitalter in Deutschland anbrach1923 läuteten Radiomacher im Herzen von Berlin das Hörfunk-Zeitalter ein. Zum ersten Mal gab es ein festes Programm. Heute ist das Radio lebendiger denn je. Gerade weil es nicht mehr auf feste Zeiten setzt.

