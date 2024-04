Chris Hemsworth plant Memoiren aufgrund erhöhten Alzheimer-Risikos

Bei Chris Hemsworth besteht erhöhtes Risiko an Alzheimer zu erkranken. Zu diesem Thema plant der Marvel-Star nun offenbar seine Memoiren. Innerhalb der letzten Jahre hat Chris Hemsworth (40) seinen Lebensstil radikal verändert. Grund dafür war, dass er zufällig erfahren hat, dass ein erhöhtes Risiko besteht, er könne eines Tages an Alzheimer erkranken. Diese erschreckende Entdeckung soll den Schauspieler aber auch dazu inspiriert haben, seine Memoiren schreiben zu wollen.

Das berichtet diebegann nach seinem 40. Geburtstag im vergangenen August, Ideen für sein Buch aufzuschreiben. Aber so richtig ernst wurde es erst letzte Woche, als er einen der Top-Literaturagenten in Los Angeles engagierte", so der Insider. "Seine größte Sorge war seine Familie und die Gewissheit, dass es einen Tag geben werde, an dem sich seine Kinder um ihn kümmern werden. Das hat im eine viel tiefere Perspektive auf das Leben gegebe

