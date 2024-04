Mit Tipps zum Gesundbleiben

Innerhalb der letzten Jahre hat Chris Hemsworth (40) seinen Lebensstil radikal verändert. Grund dafür war, dass er zufällig erfahren hat, dass ein erhöhtes Risiko besteht, er könne eines Tages an Alzheimer erkranken. Diese erschreckende Entdeckung soll den Schauspieler aber auch dazu inspiriert haben, seine Memoiren schreiben zu wollen. Das berichtet die 'Daily Mail' unter Berufung auf einen Artikel in der Zeitschrift 'Woman's Day'.

Ein Freund plauderte gegenüber dem Magazin aus: 'Chris begann nach seinem 40. Geburtstag im vergangenen August, Ideen für sein Buch aufzuschreiben. Aber so richtig ernst wurde es erst letzte Woche, als er einen der Top-Literaturagenten in Los Angeles engagierte', so der Insider. 'Seine größte Sorge war seine Familie und die Gewissheit, dass es einen Tag geben werde, an dem sich seine Kinder um ihn kümmern werden. Das hat im eine viel tiefere Perspektive auf das Leben gegeben

