Hündin Blair findet vermissten Jungen im Wald

Dank Hündin Blair können alle aufatmen! Neun Stunden irrt der kleine Jonas alleine im Wald im Elbsandsteingebirge herum. Ein Polizeihubschrauber und dutzende Einsatzkräfte suchen das Kind vergeblich in der Sächsischen Schweiz. Doch es ist Hündin Blair, die den vermissten Jungen aufspürt, erzählt Hundebesitzer Pascal Schumann im RTL-Interview. Rettungssuchhund sucht vermisstes Kind „Das ist nicht, wie man das aus dem Fernsehen kennt“, erklärt Pascal Schumann die Suchaktion im Gespräch mit RTL.

Denn Hündin Blair bekommt kein Kleidungsstück mit dem Geruch des Vermissten vor die Nase gehalten. Stattdessen sucht der belgische Schäferhund eine menschliche Spur. So auch am Sonntag (31. März), nach dem der kleine Jonas bei einem Osterausflug mit der Familie in der Sächsischen Schweiz plötzlich verschwindet. Stundenlang suchen Einsatzkräfte, darunter ehrenamtliche Rettungshundeteams wie Pascal und Blair, nach dem Junge

„Niemand will sie": Hündin Mira darf in Bayern nicht vermittelt werden

