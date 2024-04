Caggtus Festival: Zweite Ausgabe des Unterhaltungs- und Gaming-Events

Vom 5. bis zum 7. April findet die zweite Ausgabe der Caggtus statt. Was kann auf dem Festival erwartet werden?. Letztlich 14.800 Besucher waren es im letzten Jahr. Eine"fulminante Premiere", hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. Am Wochenende des 5. Aprils steigt die zweite Ausgabe des Festivals - alle Infos dazu vorab.Unterteilt ist die Caggtus in drei Bereiche: Entertainment, LAN und Streamer.

Im Unterhaltungsbereich wird es verschiedene Aktivitäten wie Freeplay, Cosplay oder eine Indie-Area geben, in der 24 Studios ihre Spiele-Neuheiten präsentieren können. Im LAN-Bereich stehen verschiedene Turniere an, darunter in Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends aber auch in EA SPORTS FC 24. Insgesamt 24 Streamer werden vor Ort sein - darunter Maxim, RvNxMango, JustHohnny, Kutcherlol, Baso, Hasi, Ronnyberger, Dennsen86, fisHC0p oder Giggles.Insgesamt 1.900 Teilnehmer hätten sich für die LAN-Party angemeldet, fast ausverkauft seien die Plätz

