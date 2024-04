Unpassende Fragen beim Smalltalk

Wenn es um Smalltalk geht, sind wir oft ganz schön unkreativ – wir stellen unserem Gegenüber die immer selben Fragen, die noch dazu häufig nicht ganz unproblematisch sind. Diese hier lassen uns schnell unsympathisch wirken. 'Woher kommen Sie eigentlich?', 'Wie alt sind Sie?' und Co. Solche und ähnliche Fragen fallen uns in der Regel als Erstes ein, wenn wir jemanden kennenlernen.

Aber warum kommen uns eigentlich sofort diese Klischees in den Sinn? Wollen wir unser Gegenüber so dringend in eine Schublade einordnen und brauchen deshalb die Info der Heimatstadt und des Alters? Geht es uns darum, zu eruieren, ob wir in der imaginären Hierarchie über oder unter einer Person stehen? Woran es auch liegen mag – einige dieser Fragen sind nicht nur unpassend, sie lassen uns auch ganz schnell unsympathisch wirken. Und darüber hinaus lernen wir unser Gegenüber so auch nicht wirklich kennen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kommunikation: 4 Smalltalk-Fragen, die dich unsympathisch machenIn Smalltalk-Situationen verlässt uns plötzlich jede Kreativität. Wir langweilen unser Gegenüber mit den immer gleichen Fragen – die noch dazu oft unpasse...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Wenn Sie 7 Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie kündigenDie Pandemie und jüngeren Generationen haben die Anforderungen an die Arbeitswelt verändert. Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein, sagt, dass das Betriebsklima und Gleichberechtigung am wichtigsten sind.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wenn Sie 7 Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie kündigenDie Pandemie und jüngeren Generationen haben die Anforderungen an die Arbeitswelt verändert. Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein, sagt, dass das Betriebsklima und Gleichberechtigung am wichtigsten sind.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wenn Sie 7 Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie kündigenDie Pandemie und jüngeren Generationen haben die Anforderungen an die Arbeitswelt verändert. Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein, sagt, dass das Betriebsklima und Gleichberechtigung am wichtigsten sind.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wenn Sie 7 Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie kündigenDie Pandemie und jüngeren Generationen haben die Anforderungen an die Arbeitswelt verändert. Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein, sagt, dass das Betriebsklima und Gleichberechtigung am wichtigsten sind.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wenn Sie 7 Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie kündigenDie Pandemie und jüngeren Generationen haben die Anforderungen an die Arbeitswelt verändert. Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein, sagt, dass das Betriebsklima und Gleichberechtigung am wichtigsten sind.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »