Steffi Graf fährt Longboard: Ein Foto von Andre Agassi auf Instagram

Auf einem Foto bei Instagram sieht man Steffi Graf auf einem Longboard fahren. Gepostet hat es ihr Mann Andre Agassi. Warum ist der Ausnahme-Sportlerin der Rückzug gelungen, Prinzessin Kate aber nicht?(54) steht in Jeans und Turnschuhen auf einem Longboard. Das ist ein etwas längeres Skateboard mit weicheren Rollen. Sie fährt eine asphaltierte Straße entlang wie ein Teenager. Ihr Manngepostet und mit einem schlichten, roten Herz versehen. Kein Text, an dem sich herumdeuteln ließe.

Keine Ortsangabe. Man weiß, dass das Paar inNatürlich kann man die Echtheit nicht nachprüfen, KI macht vieles möglich. Aber vor allem denkt man bei diesem Foto doch: Ach, Steffi Graf gibt es ja auch noch! Scheint ihr gut zu gehen. Hält sich fit, hat Freude an einfachem Vergnügen und bekommt von immer noch demselben Ehemann ein Herz geschickt. Und schon schließt sich das Fenster wieder in die Welt von Steffi Graf. Gerade ist viel die Rede vom Recht auf Privatsphäre prominenter Leut

