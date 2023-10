Bürgerzufriedenheit in Cities Skylines 2

Die Zufriedenheit eurer Bevölkerung spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum eurer Stadt. Wenn eure Bürger zufrieden sind, kommen immer mehr dazu. Und dafür sorgen wir jetzt!spielen viele entscheidende Faktoren eine Rolle, die sich auf die Zufriedenheit der Bürger auswirken. Ein praktisches Informationsfenster bietet stets einen Überblick darüber, was gerade die Zufriedenheit erhöht oder mindert.

Über Chirper könnt ihr herausfinden, ob sich die Bürger in eurer Stadt durch übermäßigen Lärm, Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung oder eine hohe Kriminalitätsrate gestört fühlen. Ihr könnt auch sehen, ob es Probleme mit der Gesundheitsversorgung gibt oder ob es an ausreichendem Wohnraum mangelt. Die App bietet euch also in Echtzeit einen Überblick über die drängendsten Probleme, die ihr umgehend angehen solltet.

Mit dem Erreichen von Meilensteinen, dem Wachstum der Bevölkerung und der Erweiterung des Angebots an Baumöglichkeiten steigen gleichzeitig auch die Anforderungen der Bewohner. Es ist offensichtlich, dass 20.000 Bewohner mehr Wasser verbrauchen und mehr Arbeitsplätze sowie Kliniken benötigen als 2.000 Bewohner. Die folgenden Faktoren haben im Spielverlauf Einfluss auf die Zufriedenheit eurer Bevölkerung. headtopics.com

Parks sind dabei besonders hilfreich und tragen zur allgemeinen Zufriedenheit bei. Ihr habt die Wahl zwischen kleinen und großen Parks, Hundewiesen und Sportplätzen. Abgesehen von Parks können auch Spezialgebäude die Zufriedenheit und das Wohlbefinden eurer Bevölkerung steigern. Weitere Informationen zu diesen Spezialgebäuden findet ihr

Eine ordentliche Bildung sorgt für kluge Köpfe, eine solide Ausbildung sichert Jobs, und Arbeitsplätze bedeuten Einkommen. Durch das Erreichen von Meilensteinen könnt ihr verschiedene Einrichtungen für Bildung und Forschung freischalten und in eurer Stadt platzieren. headtopics.com

