Das dicke Guide-Sonderheft zu Cities: Skylines 2 findet ihr ab sofort am Kiosk um die Ecke. Wer nicht auf Gut-Glück losrennen will, kann vorher auf. Das gedruckte Heft erscheint diesen Freitag, den 27. Oktober. Ab dann bekommt ihr es auch am Kiosk in eurer Nähe.

Habt bitte ein wenig Geduld, wenn ihr euch erst jetzt dazu entschließt, das Bundle aus Heft und Epaper, oder nur das Heft zu bestellen. Betriebsbedingt kann es sein, dass euch euer gedrucktes Exemplar erst ein paar Tage erreicht.Wir heben die Seitenzahl unseres Sonderhefts von 148 auf 164 an! Denn Cities: Skylines 2 ist so umfangreich, dass wir einfach mehr Platz brauchen, um alles unterzubringen, was wir euch dazu erzählen wollen.

Spieleredakteur werdet ihr auf der Liste der wichtigsten Berufe überhaupt vermutlich nicht mal in den Top 100 finden. Auch wenn wir unseren Job selbstverständlich lieben und äußerst ernst nehmen, das Wohlbefinden oder gar das Leben von Personen hängt in der Regel nicht davon ab. headtopics.com

Ganz anders ist das bei Ärzten, Politikern und – ihr ahnt es – Stadtplanern! Jeder muss schließlich irgendwo leben. Wie verworren und anspruchsvoll moderner Städtebau ist, kennen wir Videospieler aus diversen Simulationen zum Thema, angefangen bei Sim City bis hin zu Cities: Skylines aus 2015.jetzt die Schleusentore im Staudamm.

Erfahrene Autoren bilden unser Baumeister-Team, das euch von den ersten Gebäuden und Straßen bis hin zur quirligen Großstadt hilft. Mit unsereren Tippsund ihr verlegt vorausschauend Gleise und Straßen, organisiert ein funktionierendes Nahverkehrsnetz und sorgt für effiziente Transportwege für eure Wirtschaft. headtopics.com

Mit unseren Guides plant ihr wichtige Einrichtungen, wie Kraftwerke, Krankenhäuser, Feuerwehrwachen und Polizeistationen. Auch die Stromversorgung, Abwasserkanäle und die Müllentsorgung wollen optimiert werden. Einsorgt dafür, dass euch dabei nicht die Finanzen aus dem Ruder laufen und ihr plötzlich mittellos dasteht.

