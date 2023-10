Die 66 besten Spiele für die Nintendo Switch

Dann haben wir was für euch. In unserer Liste findet ihr in aufsteigender Reihenfolge die 66 besten Games für die Hybridkonsole. Für unser Ranking haben wir alle Spiele berücksichtigt, die seit Release der Switch im März 2017 veröffentlicht wurden.Unser Ranking basiert nicht auf Grundlage der GamePro-Testwertungen, sondern wurde nach Absprache mit dem gesamten Team erstellt.

Dabei skatet ihr rasant von A nach B und führt dabei abgefahrene Tricks mithilfe der Analogsticks aus, wodurch ihr euren Highscore in die Höhe schnellen lasst.Im Gegensatz zu den pixeligen und oftmals drögen Levels der Vorgänger setzt der dritte Serienteil auf eine farbenfrohe Welt. Außerdem skaten wir jetzt nicht mehr durch 2D, sondern durch 2,5D Levels, die noch mehr Optionen für Trickkombinationen geben.

Weiterlesen:

GamePro_de »

Die Nintendo Switch mit Switch Sports im Bundle ist dank geschenkter MwSt so günstig wie nie!Saturn schenkt euch die Mehrwertsteuer und ihr spart deshalb die 19% bei diesem Switch Bundle. Damit habt ihr für die Konsole mit Switch Sports einen... Weiterlesen ⮕

Switch-Spiele für Halloween: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf diese Angebote im Nintendo eShop sichern![Anzeige] Ihr sucht nach gruseligen Switch-Spielen, mit denen ihr Halloween verbringen könnt? Dann hat der Nintendo eShop gerade einige günstige Sonderangebote für euch, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent. Weiterlesen ⮕

Mwst. geschenkt und unschlagbarer Konsolen-Deal: Jetzt die Nintendo Switch OLED oder im Sports Bundle unfassbar günstig sichern!Die Nintendo Switch und MediaMarkt schaffen die perfekte Symbiose für Spieler. Aktuell bekommt ihr die Nintendo Switch zu einem Kracher-Angebot und... Weiterlesen ⮕

MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer: Samsung OLED TVs, Nintendo Switch und mehr unwahrscheinlich günstig!Die MediaMarkt MWST.-Aktion läuft wieder! Das bedeutet: MediaMarkt schnekt euch die Mehrwertsteuer. Samsung OLED 4K Smart TVs, Nintendo Switch oder... Weiterlesen ⮕

Spell Crisis: Der 2D-Action-Platformer verzaubert schon bald auch die Spielerschaft der Nintendo SwitchSpell Crisis ist das Debütprojekt des Ein-Personen-Entwicklungsstudios Joycat Games und soll in naher Zukunft (ein genauer Termin steht noch aus)… Weiterlesen ⮕

Metal Gear Solid ist zurück: Die Master Collection bringt die ersten Spiele auf PCMetal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 zeigt euch jetzt im Launch-Trailer die klassische und legendäre Schleich-Action, die ihr jetzt nicht... Weiterlesen ⮕