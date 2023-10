Union Berlin verliert knapp gegen SSC Neapel

Der 1. FC Union Berlin wartet weiter auf seinen ersten Zähler in der Champions League: Gegen den italienischen Meister SSC Neapel verloren die Köpenicker in einem umkämpften, chancenarmen Spiel knapp mit 0:1. Union schlittert somit immer tiefer in die Krise.Zunächst setzte Jannik Haberer (3.) und Diogo Leite (6.) die ersten kleinen Ausrufezeichen für Union. Im Anschluss entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die allerdings wenig gefährliche Strafraumszenen bot.

Den Neapolitanern fiel in Abwesenheit von Victor Osimhen wenig ein. Die Köpenicker standen defensiv kompakt und lauerten auf Konter. Fofana scheiterte aus spitzem Winkel an SSC-Keeper Alex Meret (37.), ein Distanzschuss von Rani Khedira (39.) flog wenig später links am Tor vorbei. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Kabinen.Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Eisernen das aktivere Team, Fofanas Abschluss aus der zweiten Reihe war aber zu ungefährlich (48.).

Aus dem Nichts dann das 1:0 für die Gäste: Khvicha Kvaratskhelia ließ Christopher Trimmel im Eins-Gegen-Eins stehen und gab an der Grundlinie zurück auf Gaiconi Raspadori, der zur Führung einschob (80.). Urs Fischer versuchte mit vielen offensiven Wechseln alles für den Lucky Punch, doch die Niederlage war nicht mehr abzuwenden.Rönnow - Doekhi (79. Tousart), Knoche, Leite - Trimmel, Khedira (70. Kral), Gosens - B. Aaronson (70. Laidouni), Haberer (79. headtopics.com

Bei der Eingabe der E-Mail oder dem Passwort ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe die Schreibweise und versuche es erneut. Bitte gib eine valide E-Mail Adresse ein. Sie muss ein @ beinhalten und eine existierende Domain (z.B. zdf.de) haben.Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.Falls wir die angegebene Email-Adresse kennen, erhältst du in Kürze eine E-Mail von uns mit Infos, wie du dein Passwort zurücksetzen kannst.

Weiterlesen:

ZDFheute »

Internationale Transfergerüchte: SSC Neapel will Stürmer-Star Victor Osimhen nicht verkaufenran zeigt die internationalen Transfergerüchte. Weiterlesen ⮕

0:1 gegen Napoli: Union weiterhin punktlosAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel 1. FC Union Berlin - SSC Neapel Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: 5:3 gegen Schwenningen: Eisbären Berlin siegen dank NoebelsAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Leonardo Bonucci spricht über seine Rolle bei Union BerlinUm ihn gab es bei Union Berlin viel Wirbel – jetzt spricht Leonardo Bonucci über seine Rolle in der Mannschaft und seine Chancen auf einen Stammplatz. Weiterlesen ⮕

Wichtiges Spiel zwischen Bremen und Union BerlinBeide Teams stecken mit je sechs Punkten im Tabellenkeller fest. Werder Bremen hat sieben der neun Pflichtspiele verloren, während Union Berlin zuletzt sogar neun Pleiten in Folge kassierte. Das Spiel ist entscheidend für den Klassenerhalt und die Rückkehr in die Erfolgsspur. Weiterlesen ⮕

Niederlagenserie von Union Berlin: »Wenn ich Angst vor Misserfolg habe, ziehe ich ihn geradezu an«Neunmal hat Union Berlin jetzt schon nacheinander verloren, das Team scheint in einer Negativspirale gefangen. Ein Sportpsychologe erklärt, was Mannschaften in solchen Situationen helfen kann. Weiterlesen ⮕