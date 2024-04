Blamage bei der Königsklassen-Generalprobe für den FC Bayern

📆 06.04.2024 18:40:00

📰 express24 ⏱ Reading Time:

16 sec. here

17 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 62%

Publisher: 68%

FC Bayern,Königsklasse,Generalprobe

Beim 1. FC Heidenheim verspielten die Münchner eine 2:0-Führung, unterlagen dem Aufsteiger am Samstag (6. April 2024) mit 2:3. Mit der zweiten Pleite in Folge nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund verschärft sich die Krise an der Säbener Straße weiter, Trainer Thomas Tuchel (50) erlebt eine immer unwürdigere Abschiedstournee in München. Gegen den 1. FC Köln am kommenden Wochenende wird er zudem nicht auf der Trainerbank sitzen.