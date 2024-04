Thomas Tuchel bleibt Trainer des FC Bayern München trotz Niederlage

Thomas Tuchel bleibt auch nach der 2:3- Niederlage in Heidenheim Trainer des FC Bayern München. Das bestätigte Christoph Freund direkt nach dem Spiel. Nach der 2:3- Niederlage beim 1. FC Heidenheim hat Christoph Freund bestätigt, dass Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern München bleibt."100 Prozent", antwortete der Sport direktor bei"Sky" auf die entsprechende Nachfrage.

"Da muss jeder in den Spiegel schauen, ob er alles gegeben hat", nahm er die Mannschaft und die Spieler in die Pflicht:"Das kann ja nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim drei Tore kassieren." Es sei zudem"Wahnsinn", dass man eine solche Leistung"innerhalb einer Woche zweimal" präsentiere. Tuchel selbst zeigte sich abermals ratlos."Keine Ahnung", antwortete er auf die Frage, wie es sein könne, dass man nach der guten ersten Halbzeit in sich zusammenfiel."Wir hatten alles im Griff, aber mal komplett alles", so der Traine

Thomas Tuchel FC Bayern München Niederlage Heidenheim Trainer Christoph Freund

