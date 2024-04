FC Bayern verliert Generalprobe vor Champions-League-Spiel gegen Arsenal

Der FC Bayern vergeigt auch die Generalprobe für den Königsklassen-Knaller in London. Nach der Pause geben die Münchner das Spiel beim Aufsteiger aus der Hand. hat sich gewaltig blamiert und auch die Generalprobe für den Champions-League-Hit beim FC Arsenal vermasselt. Die Münchner gaben bei Aufsteigerwuchs auf 16 Punkte, die Meisterschaft könnte schon kommendes Wochenende entschieden sein.

Vor allem war die Niederlage für die Bayern aber ein weiterer heftiger Stimmungsdämpfer vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Arsenal London am Dienstag. Harry Kane (38.) und Serge Gnabry (45.) brachten den Favoriten in Führung, Kevin Sessa (50.) und Doppeltorschütze Tim Kleindienst (51./79.) drehten die Partie vor 15.000 Zuschauern zugunsten der Gastgeber und sorgten so für die Sensation.„Heute alles wagen – die Bayern schlagen“ stand auf einem großen Banner vor dem Heidenheimer Fanbloc

