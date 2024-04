Bayern München bereitet sich auf das Champions League-Spiel gegen Arsenal vor

Darum, diese Spielzeit irgendwie zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. In der Liga ist das nicht mehr möglich. Über die Meisterschaft der Leverkusener – die erste der Geschichte – gibt es selbst bei den Münchnern keine Zweifel mehr. Trainer Thomas Tuchel (50) gratulierte Bayer nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund bereits zum Titel. Der Fokus der Bayern liegt jetzt ganz klar auf dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (09.04) beim FC Arsenal .

DFB-Star Thomas Müller (34) schreibt in seinem E-Mail-Newsletter: „Das ist nicht mehr das Arsenal, das Bayern in der Vergangenheit immer wieder souverän abgefertigt hat. Es wird ein großes Stück Arbeit, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Gunners schlagen werden.“Das Urgestein weiter in seiner „Müller-Mail“ weiter: „Wer die Auslosung verfolgt hat, weiß, dass wir wohl den schwersten Weg Richtung Finale erwischt haben. Aber vielleicht ist das genau unser We

Bayern München Champions League Arsenal Thomas Müller

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern München : | Viertelfinale | Champions League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel FC Arsenal - Bayern München

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Champions League Auslosung im Liveticker und Livestream: FC Bayern München und Dortmund im ViertelfinaleLass uns in die etwas kniffligeren Fußballregeln eintauchen, vor allem in das berüchtigte Abseits! Fußball mag auf den ersten Blick einfach wirken, aber einige Regeln können ganz schön komplex sein. Los geht's! Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Champions League Auslosung im Liveticker und Livestream: FC Bayern München und Dortmund im ViertelfinaleLass uns in die etwas kniffligeren Fußballregeln eintauchen, vor allem in das berüchtigte Abseits! Fußball mag auf den ersten Blick einfach wirken, aber einige Regeln können ganz schön komplex sein. Los geht's! Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Champions League Auslosung im Liveticker und Livestream: FC Bayern München und Dortmund im ViertelfinaleLass uns in die etwas kniffligeren Fußballregeln eintauchen, vor allem in das berüchtigte Abseits! Fußball mag auf den ersten Blick einfach wirken, aber einige Regeln können ganz schön komplex sein. Los geht's! Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Champions-League-Viertelfinale: Das sind die Gegner von Bayern München und dem BVBDer FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf FC Arsenal. Borussia Dortmund bekommt es mit Atletico zu tun. Das ergab die Auslosu...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Champions League Auslosung im Liveticker und Livestream: FC Bayern München und Dortmund im ViertelfinaleLass uns in die etwas kniffligeren Fußballregeln eintauchen, vor allem in das berüchtigte Abseits! Fußball mag auf den ersten Blick einfach wirken, aber einige Regeln können ganz schön komplex sein. Los geht's! Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »