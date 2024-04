Berührungen haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit

Berührungen tun der Seele gut – und haben enorm positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit . Das zeigt jetzt eine neue Untersuchung deutscher Forscher. Demnach hilft kuscheln gegen Schmerzen, Ängste und sogar Depressionen . Und: Die Berührung muss nicht mal von einem Menschen sein.

„Eine Umarmung kann wohltuende Wirkung entfalten. Sogar, wenn sie von einem Roboter kommt.“ So heißt es in einer neuender Ruhr-Universität Bochum. Wissenschaftler haben dort untersucht, inwieweit Menschen von Berührungen profitieren. Analysiert, wie viel Berührung guttut – und wo. Dazu führten sie gemeinsam mit Forschern anderer Einrichtungen, etwa aus Duisburg-Essen und Amsterdam eine groß angelegte Studie durch. Sie werteten die Daten von insgesamt 10.000 Menschen aus und konnten belegen, dass Berührungen in der Lage sind, Schmerz, Depression und Angst zu lindern.Besser waren die Effekte dann, wenn die Berührungen häufig vorkamen. Lange mussten sie dabei nicht andauern.

Und nicht nur Schmerz, Depressivität und Angst hätten signifikant abgenommen, erklären die Forscher weiter. Auch auf kardiovaskuläre Faktoren wie Blutdruck oder Herzfrequenz hätten die Berührungen einen geringen positiven Effekt gehabt.Die Berührungen dauerten während der Studie im Schnitt 20 Minuten lang an. Eine längere Dauer hätte dabei das Ergebnis aber nicht wesentlich beeinflusst, so Packheiser.

„Unser Fazit: Berührung, die gewünscht ist, verbessert sowohl bei Menschen mit Erkrankungen in klinischen Situationen als auch bei Gesunden das Befinden“, resümiert er. „Wer den Impuls hat, Familie oder Freunde zu umarmen, sollte sich daher nicht zurückhalten, wenn das Gegenüber es nicht ablehnt.“

