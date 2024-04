Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald

In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ist der Zehntausenden Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslager s sowie der Lagerbefreiung vor 79 Jahren gedacht worden. Zu der Gedenkfeier kamen am Sonntag Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow , der Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald -Dora und Kommandos, Naftali Fürst, sowie weitere Überlebende. Sie hatten den Ort von NS-Gewalt, Tod und Schrecken als Kinder und Jugendliche überlebt.

» Elf Überlebende der Lager erwartet Im Mittelpunkt des Gedenkens stand in diesem Jahr die Erinnerung an die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Zu den verschiedenen Veranstaltungen in Buchenwald, der ehemaligen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora bei Nordhausen sowie in den Außenlagern werden nach Angaben der Gedenkstättenstiftung insgesamt elf Überlebende der Lager aus Israel, Belarus, Frankreich, Polen, Rumänien, den USA und Deutschland erwartet.

KZ-Gedenkstätte Buchenwald Gedenkfeier Opfer Konzentrationslager Lagerbefreiung Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Überlebende

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie sich die KZ-Gedenkstätte Buchenwald gegen die AfD wappnetSchon jetzt kämpft die Gedenkstätte gegen Hassmails und Hakenkreuze. Was passiert, wenn die AfD in Thüringen stärkste Kraft werden sollte?

Herkunft: SZ_Muenchen - 🏆 86. / 53 Weiterlesen »

Hautpräparate aus Buchenwald: KZ-Gedenkstätte lässt Überreste erneut untersuchenDie KZ-Gedenkstätte Buchenwald hat Hautpräparate erneut untersuchen lassen. Dabei bestätigte sich unter anderem bei einem kleinen Lampenschirm, das dieser

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Buchenwald: Kleiner Lampenschirm doch aus MenschenhautIm Konzentrationslager Buchenwald ließ die nationalsozialistische SS aus menschlicher Haut Alltagsgegenstände fertigen. Einige dieser Exponate wurden nun neu untersucht.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Buchenwald: Kleiner Lampenschirm doch aus MenschenhautGeschichtsrevisionisten bezweifeln, dass die SS im KZ Buchenwald aus menschlicher Haut Gegenstände fertigen ließ. Die Gedenkstättenstiftung hat deshalb einige dieser Exponate untersuchen lassen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Buchenwald: Kleiner Lampenschirm doch aus MenschenhautWeimar - Geschichtsrevisionisten bezweifeln, dass die SS im KZ Buchenwald aus menschlicher Haut Gegenstände fertigen ließ. Die Gedenkstättenstiftung hat deshalb einige dieser Exponate untersuchen lassen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Buchenwald: Kleiner Lampenschirm doch aus MenschenhautIm Konzentrationslager Buchenwald ließ die nationalsozialistische SS aus menschlicher Haut Alltagsgegenstände fertigen. Einige dieser Exponate wurden nun neu untersucht.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »